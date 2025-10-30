Бастрыкин поручил вновь возбудить дело о плохой дороге в Альметьевском районе

Предыдущие попытки возбудить дело были отменены местными прокуратурами

Глава Следкома России Александр Бастрыкин распорядился повторно возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дорожной инфраструктуры в микрорайоне Урсала Альметьевского района. Ситуация, связанная с игнорированием жалоб жителей на непригодную для эксплуатации улицу Полевую, уже привлекала внимание центрального аппарата СК, однако предыдущие попытки возбудить дело были отменены местными прокуратурами.

Как сообщает Информационный центр СКР, обращение граждан, поступившее в ведомство, затрагивает проблему нарушения их права на качественную дорожную инфраструктуру. Жители улицы Полевой в микрорайоне Урсала жалуются на полное отсутствие асфальтового покрытия. Грунтовая дорога в период дождей превращается в непроходимое месиво из-за размывов и многочисленных ям, что делает невозможным проезд для обычных автомобилей, а также для спецтехники, включая экстренные службы и такси. Несмотря на многократные обращения в компетентные органы, ситуация остается неизменной.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее этот случай уже получал освещение в СМИ, и Бастрыкин брал его под личный контроль.

Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Татарстану Валерию Андреевичу Липскому вновь возбудить уголовное дело.



Рената Валеева