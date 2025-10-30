Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений для отдыха в межсезонье

В 2025 году доля туристических поездок в межсезонье достигла 25% от общего объема внутренних бронирований

Татарстан стал одним из лидеров по спросу на внутренний туризм в межсезонье — весной и осенью 2025 года. Республика вошла в пятерку самых востребованных направлений страны, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому и Калининградскому краям. Такие данные приводятся в совместном исследовании Минэкономразвития России и Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), сообщил ТАСС.

Согласно отчету, в 2025 году доля туристических поездок в межсезонье достигла 25% от общего объема внутренних бронирований, что на 4,5 процентных пункта выше показателей прошлого года.

— Рост популярности внутреннего туризма в межсезонье — это не просто тренд, а устойчивый результат системной работы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наибольший рост интереса зафиксирован в регионах, активно развивающих инфраструктуру. В Крыму, Адыгее и Карелии спрос вырос на 40—200%. Эксперты также отмечают растущий интерес к малым историческим городам, таким как Рыбинск, Ростов Великий и Выборг.

— Поездки по стране в межсезонье в первую очередь воспринимаются как возможность сменить обстановку. Также путешествия во время низкого сезона позволяют сэкономить или подобрать более комфортный вариант размещения, ведь цены в этот период могут быть ниже на 10—20%, — подчеркнул директор АТАГ Александр Брагин.

Анализ данных ведущих онлайн-платформ также показал, что туристы все чаще планируют поездки заранее — средняя глубина бронирования увеличилась почти на четыре дня и составила 17 дней. Это говорит о растущей предсказуемости спроса и стремлении путешественников к более выгодному выбору.

Напомним, что спрос россиян на путешествия во время ноябрьских праздников в 2025 году вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом Казань вошла в десятку самых популярных направлений для поездок.



Анастасия Фартыгина