Новости общества

16:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рафинат Яруллин: ИПП по базовым предприятиям нефтегазохимического комплекса составил 101,6%

14:38, 30.10.2025

Об этом стало известно на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Рафинат Яруллин: ИПП по базовым предприятиям нефтегазохимического комплекса составил 101,6%
Фото: Реальное время

В Доме правительства Татарстана под председательством раиса Рустама Минниханова состоялось заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мероприятии приняли участие председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и премьер-министр Алексей Песошин.

Гендиректор холдинга Рафинат Яруллин доложил, что по итогам девяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства по базовым предприятиям нефтегазохимического комплекса составил 101,6%.

На заседании были представлены проекты российских инновационных компаний:

  • ООО «ЕВНАТ» (Башкортостан) рассказало о перемешивающем оборудовании, которое позволяет сократить потери нефтепродуктов при резервуарном хранении.
  • ООО «Арска Тек» (Санкт-Петербург) представило пилотные и опытно-промышленные химико-технологические установки. Рафинат Яруллин предложил привлечь к их изучению Казанский федеральный университет.
  • Enviro Cells (Московская область) презентовала биотехнологические решения для создания экологически безопасных производств.
  • ООО «Минеев технологии» (Набережные Челны) рассказало о разработке станков с ЧПУ и промышленных роботов.

Рустам Минниханов поручил изучить возможности представленного оборудования и рассмотреть варианты его использования на предприятиях Татарстана.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьТехнологии Татарстан

Новости партнеров

Читайте также