Рафинат Яруллин: ИПП по базовым предприятиям нефтегазохимического комплекса составил 101,6%
Об этом стало известно на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»
В Доме правительства Татарстана под председательством раиса Рустама Минниханова состоялось заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». В мероприятии приняли участие председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и премьер-министр Алексей Песошин.
Гендиректор холдинга Рафинат Яруллин доложил, что по итогам девяти месяцев 2025 года индекс промышленного производства по базовым предприятиям нефтегазохимического комплекса составил 101,6%.
На заседании были представлены проекты российских инновационных компаний:
- ООО «ЕВНАТ» (Башкортостан) рассказало о перемешивающем оборудовании, которое позволяет сократить потери нефтепродуктов при резервуарном хранении.
- ООО «Арска Тек» (Санкт-Петербург) представило пилотные и опытно-промышленные химико-технологические установки. Рафинат Яруллин предложил привлечь к их изучению Казанский федеральный университет.
- Enviro Cells (Московская область) презентовала биотехнологические решения для создания экологически безопасных производств.
- ООО «Минеев технологии» (Набережные Челны) рассказало о разработке станков с ЧПУ и промышленных роботов.
Рустам Минниханов поручил изучить возможности представленного оборудования и рассмотреть варианты его использования на предприятиях Татарстана.
