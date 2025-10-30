В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели подростка в результате ДТП

16-летний водитель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением легковым автомобилем и столкнулся с опорой линии электропередачи

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Ночью 29 октября 2025 года на территории дачного некоммерческого товарищества «Державино» произошло ДТП, в результате которого погиб 14-летний пассажир автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе в Следкоме.

По предварительным данным, 16-летний водитель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением легковым автомобилем и столкнулся с опорой линии электропередачи. В результате удара 14-летний пассажир скончался на месте от полученных травм. Водитель был немедленно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следственными органами по Татарстану по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.



Анастасия Фартыгина