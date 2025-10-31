Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов
Местами прогнозируется небольшой дождь, в отдельных районах туман
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь, в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами 4—9 м/с. Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем — около +8.
