Сегодня в Татарстане ожидается до +8 градусов

07:00, 31.10.2025

Местами прогнозируется небольшой дождь, в отдельных районах туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь, в отдельных районах туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный с порывами 4—9 м/с. Температура воздуха утром составит около +3 градусов, днем — около +8.

Денис Петров

