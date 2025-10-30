Казанские ученые создали зубную щетку для людей без рук

Ученые Казанского медицинского университета представили инновационную разработку — зубную щетку, предназначенную для людей с ампутированными верхними конечностями. Устройство, созданное доцентом кафедры челюстно-лицевой хирургии Альбертом Салаховым, может вернуть возможность самостоятельной гигиены полости рта миллионам людей по всему миру.

Изобретение казанского медика представлено на «Ярмарке продуктовых разработок в сфере медицины и здравоохранения», организованной Минздравом РФ. Устройство представляет собой комплекс, включающий фиксатор и дозатор для зубной пасты, что позволяет человеку без рук чистить зубы без посторонней помощи.

— Даже при наличии современных бионических протезов люди с ампутацией рук часто лишены возможности самостоятельно проводить такую простую, но жизненно важную процедуру, как чистка зубов. Наша разработка призвана решить эту проблему, — отмечает актуальность проекта Альберт Салахов.

Потенциальная аудитория изобретения огромна. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире проживает более 57 млн людей с отсутствием верхних конечностей.

Особую значимость разработка имеет в свете текущей ситуации: согласно статистике, у 54% военнослужащих, получивших ранения в зоне СВО и перенесших ампутацию, отсутствуют именно верхние конечности.



Анастасия Фартыгина