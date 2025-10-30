Работа рентгенкабинетов в России теперь регламентируется обновленным СанПиНом

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые санитарные правила и нормы (СанПиН), которые заменяют 19 ранее действовавших нормативных актов, регулирующих обеспечение радиационной безопасности. Эти изменения затрагивают работу рентгеновских кабинетов и других источников ионизирующего излучения, что может повлечь за собой увеличение затрат для медицинских учреждений. Об этом сообщили в РБК «Татарстан».

Управляющий группы компаний «Медтехатом» Рафат Ахмадиев подчеркнул, что новые правила могут значительно изменить финансовую нагрузку на клиники.

Одним из ключевых изменений является новый алгоритм расчета радиационной защиты, который устанавливает более строгие требования к размещению рентгенодиагностических аппаратов.

Теперь кабинеты с несколькими рентген-аппаратами должны будут иметь увеличенные площади и усиленные меры защиты от ионизирующего излучения. Ахмадиев отметил, что некоторым медицинским организациям будет сложно соответствовать этим критериям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новые правила также касаются специалистов, работающих в клиниках. Все сотрудники, находящиеся в операционной во время рентгенологических процедур, теперь будут относиться к категории «А», что даст им определенные льготы, но также создаст дополнительные финансовые нагрузки для учреждений.

Некоторые клиники могут столкнуться с необходимостью закрытия рентген-кабинетов или проведения реконструкции. Например, стоматологические кабинеты с ортопантомографами, ранее разрешенные в жилых домах, теперь могут оказаться под запретом.

Напомним, что специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) разработали новый способ получения люминесцентных веществ, используемых в рентгеновских аппаратах, светящихся в темноте красках и в качестве «ускорителей» промышленных химических процессов.



Анастасия Фартыгина