Юрист предупредил о штрафах и арестах за атрибутику на Хеллоуин

За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток

Фото: Динар Фатыхов

Использование на Хеллоуин символов, которые могут быть ассоциированы с сатанизмом*, грозит административной ответственностью. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Олег Зернов.

Как пояснил юрист, в России запрещена пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики экстремистских организаций, к числу которых отнесено международное движение сатанистов*. Нарушение подпадает под статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

— В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например пентаграмм, — отметил Зернов.

За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вместе с тем юрист уточнил, что традиционные и абстрактные символы праздника, такие как тыквы или летучие мыши, не относятся к запрещенной символике и не подпадают под действие закона.

Несмотря на это, адвокат рекомендовал гражданам быть осмотрительными в выборе праздничных атрибутов.

— Лучше ограничиться празднованием Дня народного единства и провести большие выходные с близкими, а не в отделе полиции, — заключил Олег Зернов.



Анастасия Фартыгина