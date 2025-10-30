Трамп заявил, что будет работать с Китаем над урегулированием конфликта на Украине

По словам Трампа, вопрос Украины «много обсуждался» в ходе встречи с председателем КНР

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином лидеры договорились «работать вместе, чтобы попытаться разрешить войну России с Украиной».

По словам Трампа, вопрос Украины «много обсуждался» в ходе встречи с Си, и стороны намерены «постараться работать сообща, чтобы попробовать положить конец конфликту между Россией и Украиной». Президент подчеркнул, что Китай «поможет нам» и что они будут совместно искать возможности для урегулирования.

Напомним, что встреча Трампа и Си состоялась на авиабазе Кимхэ в южнокорейском Пусане и продолжалась около 1 часа 40 минут.

Конкретные шаги по вопросу Украины и детали возможного взаимодействия сторон представитель Белого дома и китайские официальные лица не уточнили; на данный момент совместного заявления по итогам переговоров не опубликовано.



Анастасия Фартыгина