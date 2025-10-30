Радио «Свободная Азия» прекращает работу из-за шатдауна правительства США

Это произойдет впервые с момента его основания в 1996 году

Фото: Александр Третьяков

Американское радио «Свободная Азия» (Radio Free Asia, RFA), финансируемое государством, прекратит свою работу в пятницу, 31 октября. Это произойдет впервые с момента его основания в 1996 году и связано с продолжающимся шатдауном правительства США, сообщает газета New York Times.

По данным издания, RFA, которое контролируется Агентством США по глобальным медиа (USAGM) наряду с «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* и «Голосом Америки»**, уволит десятки оставшихся журналистов и закроет свои региональные офисы в таких городах, как Сеул, Стамбул и Бангкок.

Правительство США приостановило свою работу 1 октября после того, как Конгресс не смог достичь соглашения по законопроекту о финансировании государственных расходов. По оценкам бюджетного управления Конгресса, каждый день простоя около 750 тыс. федеральных служащих могут быть отправлены в принудительный отпуск без зарплаты.

Прекращение работы RFA также связывают с попытками администрации президента США Дональда Трампа сократить государственное финансирование и функции USAGM. Ранее Трамп подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди которых было названо USAGM. В марте агентство «Франс Пресс» сообщало, что «Свободная Азия» даже подала в суд на чиновников администрации Трампа, чтобы добиться отмены прекращения финансирования.

Как подчеркивает New York Times, пока остается неизвестным, возобновит ли радио свое вещание после окончания шатдауна. На фоне истощения финансирования «Свободная Азия» станет второй радиостанцией с государственным финансированием, которая будет вынуждена закрыться, после радиокомпании «Голос Америки»**.

Анастасия Фартыгина