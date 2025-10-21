В Сенате США провалилось голосование по бюджету из-за позиции демократов

1 октября в США начался новый финансовый год, однако Конгресс до сих пор не согласовал бюджет страны

Очередная попытка принять бюджет правительства США в Сенате не увенчалась успехом из-за позиции демократов, заявили представители Республиканской партии.

— Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов, — сообщила пресс-служба Республиканской партии в соцсети X.

Согласно результатам голосования в Сенате, проект бюджета не набрал необходимых 60 голосов.

Напомним, что 1 октября в США начался новый финансовый год, однако Конгресс до сих пор не согласовал бюджет страны. В результате ряд ведомств вынуждены были приостановить свою работу, что привело к так называемому «шатдауну».

За последние 50 лет в США произошло более 20 шатдаунов. Рекорд по длительности был установлен в период первого президентского срока Дональда Трампа, когда приостановка работы правительства длилась 35 дней.

По оценкам министра финансов Скотта Бессента, каждый день шатдауна обходится американской экономике в сумму до $15 млрд.

Рената Валеева