В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем в честь Октябрьской революции

Депутаты сообщили, что сохранение даты в исторической памяти способствует укреплению гражданской сплоченности

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым подготовили и внесут в нижнюю палату законопроект, предлагающий объявить 7 ноября нерабочим праздничным днем в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции, следует из копии документа, сообщили РИА «Новости».

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях с формулировкой: «7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции».

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что сохранение даты в исторической памяти способствует укреплению гражданской сплоченности на фоне, по их словам, развязанной коллективным Западом гибридной войны против России, а также повысит осведомленность граждан о ключевых событиях XX века.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Геннадий Зюганов в разговоре с РИА «Новости» подчеркнул, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии и что инициатива направлена на «восстановление исторической справедливости», в том числе в контексте памяти о параде 7 ноября 1941 года, который, по его словам, стал важным событием в ходе битвы за Москву.

Напомним, что в России появится новый профессиональный праздник — День работника суда, который будет отмечаться ежегодно 5 ноября.



Анастасия Фартыгина