Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали восемь пожаров

Спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки, 29 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на восемь пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили восемь выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Анастасия Фартыгина