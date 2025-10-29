«Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд, обыграв лидера КХЛ «Металлург»

Казанская команда победила с «сухим» счетом

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл в Казани «Металлург» со счетом 4:0 в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала 11-ю победу подряд в чемпионате.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Яшкин, Радэль Замалтдинов и дважды Илья Карпухин. Защитник свой второй гол в матче забил в пустые ворота «Металлурга». Вратарь «барсов» Тимур Билялов провел второй «сухой» матч в сезоне, отразив свыше 30 бросков соперника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевский набрал два очка и довел число результативных действий за карьеру в КХЛ до 200 баллов. «Металлург» провел свой 1250-й матч в лиге. Игра стала для двух форвардов «Ак Барса» юбилейной: у Михаила Фисенко — 700-й в КХЛ, у Григория Денисенко — 100-й.

«Металлург» продолжает лидировать в общей турнирной таблице КХЛ с 32 очками. В активе «Ак Барса» стало 31 балл и 2-е место в чемпионате. Казанская команда установила новый клубный рекорд по продолжительности победной серии, одержав 11-ю победу кряду.

«Ак Барс» в октябре не проиграл ни одного матча в чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» — «Металлург» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы:

1:0 — Яшкин (Миллер, Хмелевский, 30:30, 5х4);

2:0 — Замалтдинов (Фисенко, Карпухин, 31:23);

3:0 — Карпухин (Хмелевский, Фальковский, 44:25);

4:0 — Карпухин (Алистров, 58:34, в пустые ворота).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 1 ноября в Казани с «Ладой» в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин