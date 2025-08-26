В России бюджетные места в медвузах могут стать целевыми

Комиссия по законопроектной деятельности правительства уже одобрила проект федерального закона

Фото: Роман Хасаев

В России студенты, поступающие на бюджетные места в медицинские и фармацевтические вузы, могут быть обязаны заключать договор о целевом обучении. Об этом сообщило Министерство здравоохранения России.

По информации Минздрава, все бюджетные места по основным образовательным программам медицинского и фармацевтического образования станут целевыми. Это значит, что обучающиеся должны будут подписать соответствующий договор.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства уже одобрила проект федерального закона, который вносит изменения в действующие законы об охране здоровья и образовании в России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Минздрав предложил ввести обязательство для медиков, обучающихся по целевым направлениям, выплачивать компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки после окончания учебы.

Напомним, что в Татарстане медиков обучают применению речевых скриптов при работе с пациентами. Данная методика поможет настроить врачам диалог с пациентами, а именно: разговаривать с лечащимися людьми о терапии, отвечать на вопросы о прогнозах тяжелых заболеваний и общаться с агрессивно настроенными пациентами.



Анастасия Фартыгина