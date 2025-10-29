ГАИ напомнила о замене прав при смене фамилии

Фото: Артем Дергунов

Владельцам водительских удостоверений следует обратить внимание на изменение персональных данных. Госавтоинспекция напоминает, что при смене фамилии, имени, отчества или иных персональных данных, содержащихся в водительских правах, документ автоматически признается недействительным и подлежит аннулированию. Информация об этом следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.

Данное требование касается как российских национальных водительских удостоверений, так и международных прав. В случае изменения фамилии или других личных данных, документ необходимо своевременно заменить.

Управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением влечет за собой административную ответственность. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Кроме того, водитель может быть отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство задержано и отправлено на специализированную стоянку. Размер штрафа может варьироваться в зависимости от срока, прошедшего с момента истечения срока действия удостоверения, а также от истории нарушений водителя и своевременности оплаты им штрафов.

Рената Валеева