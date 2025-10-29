В Госдуму внесли законопроект об увеличении компенсаций родителям за детсады до 90%

Минимальные планки для компенсаций, предусмотренные действующим законодательством, не пересматривались с 2016 года

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, предлагающий увеличить минимальный размер компенсации родителям за оплату посещения детьми детских садов. Инициатива направлена на повышение доступности дошкольного образования.

Авторы законопроекта подчеркивают, что минимальные планки для компенсаций, предусмотренные действующим законодательством, не пересматривались с 2016 года. За этот период экономическая ситуация в стране значительно изменилась: выросли инфляция и, как следствие, стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных учреждениях.

Сейчас регионы обязаны устанавливать размер компенсации не менее 20% от средней родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду на первого ребенка. Для второго ребенка эта планка составляет не менее 50%, а для третьего и последующих детей — не менее 70%.

Новый законопроект предлагает увеличить минимальные размеры компенсации на 20 процентных пунктов для каждой категории. Таким образом, в случае его принятия компенсация должна будет составлять:

не менее 40% от средней родительской платы на первого ребенка;

не менее 70% на второго ребенка;

не менее 90% на третьего и последующих детей.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта сделает дошкольное образование более доступным для различных групп населения, снизив финансовую нагрузку на семьи с детьми.

Рената Валеева