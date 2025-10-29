Новости общества

23:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Главред интернет-портала Astra* Чумакова* внесена в перечень террористов и экстремистов

18:53, 29.10.2025

Она проживает за пределами страны

Главред интернет-портала Astra* Чумакова* внесена в перечень террористов и экстремистов
Фото: Динар Фатыхов

Главный редактор интернет-портала Astra* Анастасия Чумакова* включена в перечень террористов и экстремистов России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее, в июне текущего года, Заволжским районным судом Ульяновска возбуждено шесть административных дел в отношении Чумаковой*. Эти дела были связаны с нарушениями закона об иноагентах, в частности, за несоблюдение требований по маркировке материалов, произведенных или распространенных иноагентом.

Интернет-портал Astra* был внесен Минюстом в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Отмечается, что создатель и главный редактор портала проживает за пределами страны.

Вчера министерство внесло в список экстремистских материалов песню «Розы гибнут на газонах»**, исполняемую певцом под творческим псевдонимом Мафик.

Рената Валеева
Справка

*признан Минюстом России иностранным агентом.

** внесена в список экстремистских материалов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также