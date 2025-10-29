Главред интернет-портала Astra* Чумакова* внесена в перечень террористов и экстремистов

Она проживает за пределами страны

Фото: Динар Фатыхов

Главный редактор интернет-портала Astra* Анастасия Чумакова* включена в перечень террористов и экстремистов России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

Ранее, в июне текущего года, Заволжским районным судом Ульяновска возбуждено шесть административных дел в отношении Чумаковой*. Эти дела были связаны с нарушениями закона об иноагентах, в частности, за несоблюдение требований по маркировке материалов, произведенных или распространенных иноагентом.



Интернет-портал Astra* был внесен Минюстом в реестр иноагентов 25 октября 2024 года. Отмечается, что создатель и главный редактор портала проживает за пределами страны.



Вчера министерство внесло в список экстремистских материалов песню «Розы гибнут на газонах»**, исполняемую певцом под творческим псевдонимом Мафик.

Рената Валеева