Песня «Розы гибнут на газонах»* исполнителя Мафика признана экстремистской в России
Об этом сказано на сайте Минюста
Минюст России внес в список экстремистских материалов песню «Розы гибнут на газонах»*, исполняемую под творческим псевдонимом Мафик. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в соответствующем списке министерства.
— Музыкальная композиция «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах»* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Мафик продолжительностью 3 минуты 54 секунды и ее текстовое содержание, — говорится в официальном уведомлении.
В качестве основания для включения песни в список экстремистских материалов указано решение Приморского краевого суда от 26 августа. Песня размещена в интернете.
Вчера юриста и публициста Татьяну Монтян** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Справка
* Внесена в список экстремистских материалов.
* Включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».