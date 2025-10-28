Песня «Розы гибнут на газонах»* исполнителя Мафика признана экстремистской в России

Об этом сказано на сайте Минюста

Фото: Реальное время

Минюст России внес в список экстремистских материалов песню «Розы гибнут на газонах»*, исполняемую под творческим псевдонимом Мафик. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в соответствующем списке министерства.

— Музыкальная композиция «Розы гибнут на газонах, а шпана на красных зонах»* музыкального исполнителя под творческим псевдонимом Мафик продолжительностью 3 минуты 54 секунды и ее текстовое содержание, — говорится в официальном уведомлении.

В качестве основания для включения песни в список экстремистских материалов указано решение Приморского краевого суда от 26 августа. Песня размещена в интернете.

Вчера юриста и публициста Татьяну Монтян** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



Рената Валеева