Суд обязал Казанский жировой комбинат выплатить почти 3 млн рублей за загрязнение почв

В ноябре 2023 года инспекторы выявили прорыв трубопровода на территории предприятия

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд поддержал требование Волжско-Камского управления Росприроднадзора о взыскании с АО «Казанский жировой комбинат» почти 2,9 миллиона рублей за вред, причиненный почвам. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент, повлекший за собой экологический ущерб, произошел в ноябре 2023 года. Инспекторы выявили прорыв трубопровода на территории предприятия. В результате аварии сточные воды комбината бесконтрольно попали на земельный участок.

Последовавшие за этим лабораторные исследования проб почвы, проведенные специалистами Росприроднадзора, подтвердили факт загрязнения. На основании полученных данных был рассчитан размер ущерба, который превысил 2,9 млн рублей.

Поскольку АО «Казанский жировой комбинат» не приняло мер по добровольному возмещению причиненного вреда, Росприроднадзор был вынужден обратиться с исковым заявлением в суд. Судебная инстанция, рассмотрев материалы дела, полностью поддержала позицию надзорного органа, признав вину предприятия и обязав его выплатить указанную сумму.



Рената Валеева