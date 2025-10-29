Игрок «Рубина» Швец получил тяжелую травму на тренировке команды
У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки
Полузащитник «Рубина» Антон Швец получил тяжелую травму на тренировке команды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.
У Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки, футболист в ближайшее время будет прооперирован и начнет восстановление.
— Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Антон! Мы с тобой, — говорится в заявлении клуба.
Швец перешел в «Рубин» в сентября в статусе свободного агента. За казанскую команду футболист успел провести две игры, в которых отдал одну голевую передачу.
