Игрок «Рубина» Швец получил тяжелую травму на тренировке команды

У футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки

Полузащитник «Рубина» Антон Швец получил тяжелую травму на тренировке команды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

У Швеца диагностирован разрыв крестообразной связки, футболист в ближайшее время будет прооперирован и начнет восстановление.

— Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Антон! Мы с тобой, — говорится в заявлении клуба.

Швец перешел в «Рубин» в сентября в статусе свободного агента. За казанскую команду футболист успел провести две игры, в которых отдал одну голевую передачу.

Зульфат Шафигуллин