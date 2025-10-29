Украинский сайт «Миротворец»* опубликовал данные 25 малолетних детей

Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины»

Фото: Динар Фатыхов

Персональные данные еще 25 детей в возрасте от двух до трех лет были внесены в базу украинского сайта «Миротворец»*, как выяснило РИА «Новости». В среду на ресурсе появились сведения о 19 трехлетних и шести двухлетних малышах. Их обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Эта публикация происходит на фоне продолжающейся международной критики в адрес сайта. Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обращался к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с «Миротворца»*. В заявлении СПЧ это называлось «вопиющим случаем», поскольку в базу ресурса вносятся «двухлетние и трехлетние дети», обвиняемые в «российской агрессии» и «нарушении границ Украины».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За последние три дня в базу было внесено более 70 детей двух-трех лет. Ранее в списке фигурировали 16-летний Никита Н. и 17-летний Александр Ц., а в 2021 году — 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Отмечалось, что в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.



Рената Валеева