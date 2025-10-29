Крымская делегация изучила опыт госуправления Татарстана для укрепления сотрудничества

Она ознакомилась с опытом работы республиканских министерств и деятельностью исполкома Казани

Фото: Максим Платонов

Делегация руководителей органов государственной и муниципальной власти Крыма посетила Казань на этой неделе, приняв участие в специальной образовательной программе. Визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых между главами республик Рустамом Миннихановым и Сергеем Аксеновым, и был нацелен на изучение опыта Татарстана в ключевых сферах госуправления, а также на дальнейшее укрепление межрегионального взаимодействия.

Программа стажировки была разработана Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ.

В ходе встречи с участниками стажировки руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров подчеркнул активное развитие торгово-экономических отношений между регионами и выразил надежду, что совместный образовательный проект придаст новый импульс сотрудничеству по всем направлениям.

В течение нескольких дней крымская делегация изучала вопросы развития республиканской образовательной системы, молодежной, кадровой и внутренней политики, промышленности, сферы труда и занятости, а также взаимодействия со СМИ и другие ключевые аспекты.

Представители ознакомились с опытом работы республиканских министерств и деятельностью исполкома Казани. Также делегация посетила Иннополис и ИТ-парк имени Башира Рамеева.

По завершении обучения участникам стажировки были вручены удостоверения о повышении квалификации.

Рената Валеева