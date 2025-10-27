Президент США прокомментировал испытания российской ракеты «Буревестник»

Трамп заявил: «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал завершение испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник», заявив: «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними».

Это заявление Трамп сделал после того, как глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация донесла до американской стороны информацию об успешном тестировании этого вооружения.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что пуск ракеты состоялся 21 октября: за 15 часов она преодолела 14 тыс. километров.

Владимир Путин подчеркнул, что «Буревестник» является уникальным вооружением, которого нет ни у кого в мире, и хотя ключевые задачи по испытаниям достигнуты, предстоит большая работа по постановке его на боевое дежурство.

Анастасия Фартыгина