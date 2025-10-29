Набиуллина поблагодарила Татарстан за вклад в развитие цифрового рубля

Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль станет эффективным инструментом для управления финансами субъектов России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что цифровой рубль будет очень востребован в бюджетном процессе, особенно на региональном уровне, и отдельно поблагодарила Татарстан как один из «регионов-первопроходцев» в тестировании этой новой формы национальной валюты.

Выступая в ходе правительственного часа в Совфеде, Эльвира Набиуллина подчеркнула, что цифровой рубль станет эффективным инструментом для управления финансами субъектов России.

— Думаю, что в бюджетном процессе цифровой рубль будет очень востребован и на региональном уровне тоже. И здесь спасибо регионам-первопроходцам — это Татарстан, Чувашия, Ростов, с которыми мы протестировали целевые выплаты, — заявила глава ЦБ.

Она отметила, что опыт этих регионов показал значительные преимущества цифрового рубля.

— Я думаю, что коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании всего бюджетного процесса, не говоря о том, что уже происходят мгновенные зачисления, — пояснила Набиуллина.

Согласно планам Банка России, операции в цифровых рублях станут доступны всем региональным и местным бюджетам в 2027 году. Глава ЦБ призвала регионы уже сейчас активно изучать, какие операции было бы наиболее эффективно проводить с использованием цифрового рубля.

Напомним, что Академия наук Татарстана проверит возможность интеграции TatCoin в экономику региона за 4 млн рублей.



Анастасия Фартыгина