Банк ЗЕНИТ отмечает рост портфеля автокредитов

Средний чек автокредита составил 1,6 млн рублей

Портфель автокредитов в Банке ЗЕНИТ по результатам III квартала 2025 года вырос на 16% по сравнению с II кварталом. Средний чек автокредита составил 1,6 млн рублей, две трети сделок клиенты банка заключили на покупку автомобиля с пробегом.

«Рынок автокредитования демонстрирует устойчивый рост. За последний квартал мы зафиксировали значительное увеличение объемов кредитования, что подтверждает востребованность наших продуктов. Банк продолжает сохранять выгодные условия для наших клиентов, предлагает низкие ставки и прозрачные программы, чтобы сделать покупку автомобиля максимально доступной и удобной», — поделился директор по развитию автокредитования Банка ЗЕНИТ Евгений Гурин.

Программы автокредитования Банка ЗЕНИТ стабильно занимают высокие позиции в рейтингах. Так, автокредит «Новый автомобиль» оказался на втором месте в сентябрьском рейтинге программ автокредитования, составленном финансовым порталом «Выберу.ру». Детальнее с условиями оформления и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка.

