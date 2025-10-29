Совфед одобрил закон о корректировке бюджета с увеличением дефицита до 2,6% ВВП

Фото: Динар Фатыхов

Совфед одобрил закон о внесении изменений в параметры федерального бюджета России на 2025 год. Корректировки направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороноспособности страны и реализацию национальных целей развития, обозначенных президентом, как пояснил министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА «Новости».

Согласно принятому закону, общий объем доходов бюджета на 2025 год снижается на 1,9 трлн рублей по сравнению с ранее утвержденными показателями и составит 36,5 трлн рублей. При этом общий объем расходов остается неизменным и составляет 42,298 триллиона рублей.

В результате дефицит федерального бюджета в 2025 году увеличится до 5,7 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Ранее прогнозировался дефицит в размере 1,7% ВВП. Источником финансирования дефицита бюджета станут внутренние заимствования.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Прогнозируемый объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2025 года увеличится на 879,8 млрд рублей и достигнет 13,637 триллиона рублей, что составляет 6,3% ВВП. Использование средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета в 2025 году не планируется.

Объем государственного долга России на начало 2026 года увеличивается на 2 трлн рублей, или 1,2% ВВП, и составит 38,55 трлн рублей, что соответствует 17,7% ВВП. Это связано с изменением основных показателей прогноза социально-экономического развития России, уточнением программ и параметров госзаимствований, а также программы государственных гарантий в иностранной валюте на 2025 год.

Анастасия Фартыгина