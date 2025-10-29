Рустам Минниханов обсудил обеспечение безопасности с главой Погрануправления ФСБ

В ведении главы Погрануправления ФСБ находятся аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саранска, Саратова, Ульяновска, Уфы и Чебоксар

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым, в чью зону ответственности входят и воздушные пункты пропуска в Казани и Нижнекамске. Главной темой обсуждения стало обеспечение безопасности на территории региона и взаимодействие правительства республики с пограничным ведомством. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, направленного на поддержание пограничной безопасности и стабильности в регионе.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям обеспечивает пограничную безопасность не только на сухопутном участке государственной границы, но и осуществляет контроль в воздушных пунктах пропуска (аэропортах) крупных городов Приволжского федерального округа.

В его ведении находятся аэропорты Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Саранска, Саратова, Ульяновска, Уфы и Чебоксар.

Анастасия Фартыгина