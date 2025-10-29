Соседняя с Татарстаном Марий Эл подверглась атаке украинских беспилотников

Глава региона Юрий Зайцев сообщил, что удары были зафиксированы недалеко от промышленного предприятия

В Марий Эл, соседствующей с Татарстаном, минувшей ночью была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Юрий Зайцев сообщил, что удары были зафиксированы недалеко от промышленного предприятия, но обошлось без разрушений и пострадавших.

— Сегодняшней ночью Республика Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет, — написал Зайцев в своем телеграм-канале, призвав жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. В частности, над Республикой Марий Эл было сбито три беспилотника.

Аналогичная атака была отражена и в соседней Ульяновской области, где, по сообщению губернатора Алексея Русских, над регионом были перехвачены и уничтожены четыре вражеских БПЛА. В Новоспасском районе Ульяновской области ликвидирован пожар на месте падения обломков, жертв и пострадавших нет.

На местах падения беспилотников в обоих регионах работают специалисты экстренных служб.

Анастасия Фартыгина