Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали пять пожаров
Спасатели совершили семь выездов по ложным вызовам
За прошедшие сутки, 28 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на пять пожаров, из них два произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили семь выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.
Также в течение суток сотрудники МЧС пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
- На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».