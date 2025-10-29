Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали пять пожаров

Спасатели совершили семь выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 28 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на пять пожаров, из них два произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили семь выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС пять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.



Анастасия Фартыгина