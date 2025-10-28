В России растет популярность четырехдневных туров

Лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Калининград

Фото: Динар Фатыхов

Четырехдневные путешествия набирают популярность среди россиян: по данным Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), крупные онлайн-сервисы зафиксировали заметный рост спроса на мини-туры за 9 месяцев 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Сервис «Туту» отмечает 20%-ный рост интереса к небольшим путешествиям, «Яндекс Путешествия» фиксируют рост порядка 30%, а «Островок» выяснил, что поездки с пятницы по воскресенье уже составляют почти каждое пятое бронирование — 19% (против 18% в прошлом году).



Реальное время / realnoevremya.ru

Среди направлений внутрироссийского туризма лидируют:

Сочи (порядка 50% всех заявок за последние 3 года);

Санкт-Петербург (доля составляет примерно 20% второй год подряд);

Калининградская область.

Заметные доли также приходятся на Красную Поляну (отдельно от Сочи), Дагестан и Казань.

Средняя стоимость тура в расчете на одну ночь по всем внутрироссийским направлениям в январе — сентябре 2025 года составила 13,9 тыс. руб. Самая высокая стоимость наблюдалась на Дальнем Востоке (31,4 тыс. руб.), а самая низкая — на Урале (3,9 тыс. рублей).



Анастасия Фартыгина