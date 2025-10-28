Цены на алюминий взлетели до максимума за 3,5 года

Рост обусловлен сочетанием факторов, включающих ограниченное предложение в краткосрочной перспективе и позитивные прогнозы спроса в долгосрочной перспективе

Фото: Реальное время

Цены на алюминий во вторник достигли максимальных значений почти за 3,5 года.

Стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) к 19:40 по московскому времени выросла на 0,6%, достигнув $2893,5 за тонну. В ходе сессии цена достигала отметки $2900,3 за тонну — максимального уровня с мая 2022 года.

По данным Trading Economics, рост цен обусловлен сочетанием факторов, включающих ограниченное предложение в краткосрочной перспективе и позитивные прогнозы спроса в долгосрочной перспективе.

Ключевые факторы, влияющие на рынок:

Китай, крупнейший производитель алюминия, подтвердил намерение сдерживать рост производственных мощностей в отрасли, где жесткая конкуренция негативно влияла на цены. Действующий лимит на производство алюминия в стране составляет 45 млн тонн в год, и ожидалось, что он будет превышен в этом году.

Приостановка работы одной из электролизных серий на исландском заводе Grundartangi из-за проблем с электрооборудованием, а также решение американской Alcoa остановить завод Kwinana в Австралии из-за ухудшения качества бокситовой руды, создают дополнительное давление на предложение.

Спрос на алюминий поддерживается высоким потреблением в секторах электрификации, включая производство электромобилей и развитие электросетей. Кроме того, позитивным фактором является перспектива заключения торговой сделки между США и Китаем.

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали ряд важных соглашений, включая документ о сотрудничестве по обеспечению стабильных поставок редкоземельных металлов и других критически важных ресурсов.

Рената Валеева