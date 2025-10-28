Илон Маск запустил «Грокипедию» — альтернативу «Википедии»

Там насчитывает 885 279 статей, в то время как в «Википедии» содержится более 8 млн

Американский бизнесмен Илон Маск запустил свой аналог онлайн-энциклопедии «Википедия» под названием «Грокипедия» (Grokipedia). Об этом сообщает Business Insider.

На момент запуска «Грокипедия» (версия 0.1) насчитывает 885 279 статей, в то время как в «Википедии» содержится более 8 млн.

На главной странице сайта доступна только строка поиска, где пользователям предлагается ввести свой запрос.

Маск ранее заявлял, что «Грокипедия» станет «менее предвзятой альтернативой» «Википедии». Однако, как отмечает The Washington Post, новая библиотека «менее прозрачна в своей работе».

«Грокипедия» работает на базе Grok AI, собственного чат-бота Илона Маска. Модель чат-бота Grok была запущена в ноябре 2023 года и интегрирована в социальную сеть X (ранее Twitter), принадлежащую предпринимателю. В феврале 2025 года компания xAI Илона Маска представила новое поколение языковых моделей Grok 3.

Рената Валеева