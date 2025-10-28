Депутаты предложили списывать штрафы за участие в выборах

Данная инициатива может стать эффективным материальным стимулом для повышения явки на выборах

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Госдумы Сардана Авксентьева направили председателю правительства Михаилу Мишустину запрос с предложением списывать штрафы до 2 тысяч рублей тем, кто пришел на выборы и проголосовал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

— Считаем целесообразным внедрить меру поощрения избирателей, согласно которой гражданину, пришедшему на выборы и проголосовавшему, списываются (аннулируются) имеющиеся у него неоплаченные штрафы на сумму до 2 000 рублей, — говорится в тексте запроса.

По мнению депутатов, данная инициатива может стать эффективным материальным стимулом для повышения явки на выборах.

— Механизм реализации может выглядеть следующим образом: после подтверждения факта участия гражданина в выборах соответствующие органы списывают его задолженности по административным штрафам, — поясняют авторы инициативы.

В 2026 году запланированы следующие выборы в России. Согласно данным ЦИК России, в Единый день голосования (ЕДГ) 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы, глав семи субъектов страны, а также депутатов законодательных собраний в 39 регионах.



Рената Валеева