Минсельхоз: «перекосов» в ценах на картофель в России не ожидается

Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут

Фото: Динар Фатыхов

Урожай картофеля в России в этом году ожидается на уровне прошлого года, а значит, «перекосов» в ценах на этот продукт не предвидится, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая в Госдуме.

— По овощам и картофелю увидим урожай на уровне прошлого года. По картофелю чуть выше на 300 000 т в организованном секторе, чем было в прошлом году. Ситуации с перекосами цен мы не ожидаем, урожай должен быть хороший, достаточный, — цитирует министра ТАСС.

По словам Лут, в 2025 году урожай плодов и ягод может достичь рекордных значений. Минсельхоз также намерен обеспечить полное обеспечение россиян яблоками к 2028 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Это задача является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

С начала 2025 года сбор зерна в России достиг 137 млн тонн в бункерном весе. Прогноз в 135 млн тонн в чистом весе по итогам года остается неизменным.

Рената Валеева