Россия собрала 137 млн тонн зерна с начала 2025 года

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн

Фото: Роман Хасаев

С начала 2025 года сбор зерна в России достиг 137 млн тонн в бункерном весе. Прогноз в 135 млн тонн в чистом весе по итогам года остается неизменным, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.

Министр уточнила, что к настоящему моменту осталось убрать лишь 6% посевных площадей. Лут обратила внимание на сложности уборочной кампании в Сибири.

— Представители депутатов из сибирских регионов знают, какая там ситуация, где у нас все под снегом, даже пшеница, к сожалению, если кукуруза не так критична, пшеницу, конечно, у нас есть риск не убрать, — отметила Оксана Лут.

Для справки, по итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был зафиксирован второй по объему в истории РФ урожай — около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии — примерно 147 млн тонн. Рекордный урожай был собран в 2022 году, достигнув 157,7 млн тонн.

Рената Валеева