В Госдуму внесли законопроект об отмене языкового тестирования для детей-иностранцев

Согласно документу, порядок освобождения от языкового тестирования будет определяться Минпросвещения

Фото: Артем Дергунов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от обязательного тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД, пишет РИА «Новости».

Инициаторами законопроекта выступили депутаты ГД от фракции КПРФ: Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.

Авторы законопроекта отмечают, что обязательное тестирование на знание русского языка для детей иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России (включая репатриантов), является излишним и не имеет практического смысла.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, порядок освобождения от языкового тестирования будет определяться Минпросвещения.

Рената Валеева