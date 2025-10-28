В Госдуму внесли законопроект об отмене языкового тестирования для детей-иностранцев
Согласно документу, порядок освобождения от языкового тестирования будет определяться Минпросвещения
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить от обязательного тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД, пишет РИА «Новости».
Инициаторами законопроекта выступили депутаты ГД от фракции КПРФ: Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.
Авторы законопроекта отмечают, что обязательное тестирование на знание русского языка для детей иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России (включая репатриантов), является излишним и не имеет практического смысла.
— В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно документу, порядок освобождения от языкового тестирования будет определяться Минпросвещения.
