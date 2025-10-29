Центробанк выявил массовые нарушения в информировании клиентов

Финансовые организации обманывают клиентов скрытыми рисками и ложными обещаниями

Фото: Максим Платонов

Банк России в рамках надзорной деятельности выявил ряд недобросовестных практик, применяемых финансовыми организациями при информировании потребителей о своих продуктах. Регулятор призвал компании прекратить действия, направленные на введение клиентов в заблуждение, и повысить прозрачность предоставляемых сведений.

Согласно заявлению Банка России, распространенная информация о продуктах зачастую:

не доводится в полном объеме или содержит неактуальные сведения;

имеет сложную грамматическую структуру, что приводит к возможности неоднозначного понимания или двойного толкования;

содержит необоснованные гарантии и (или) обещания будущей эффективности, доходности, безопасности инвестиций;

содержит сравнение с банковским вкладом (депозитом), указывающее выборочно только на преимущества финансового продукта, при этом не раскрывая прямо его отличия по всем присущим рискам;

содержит ложные ссылки на одобрение госорганами и (или) Банком России потребительских свойств финансового продукта;

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

не имеет документального подтверждения;

содержит противоречия между сведениями, представленными потребителям в устном и письменном виде;

включает маркетинговые и иные приемы, усложняющие клиентский путь, затрудняя поиск и ознакомление с информацией;

содержит ложные заявления/утверждения о характеристиках самой финансовой организации.

Кроме того, Банк России отметил, что информация о продукте, в том числе о наличии права расторгнуть договор в «период охлаждения» (при наличии такого права) и обо всех потребительских рисках, связанных с ним, не доводится до потребителя своевременно — до заключения договора.

Рената Валеева