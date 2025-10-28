Водитель Infinity предстанет перед судом в Казани за смертельное ДТП на трассе М-7

Он потерял контроль над автомобилем, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и не предпринял мер для снижения скорости

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на трассе М-7 «Волга». Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 24 апреля 2025 года, управляя автомобилем Infiniti на 792-м км трассы, водитель неправильно выбрал скорость в условиях дождя и мокрого дорожного полотна. Он потерял контроль над автомобилем, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и не предпринял мер для снижения скорости в результате чего столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen Polo скончался от полученных травм, а водитель получил вред здоровью средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 21-летнего водителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц на трассе М-12 «Восток».

Рената Валеева