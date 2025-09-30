В Казани будут судить 21-летнего водителя, уснувшего за рулем и убившего двух человек

Трагедия произошла 29 апреля около 00:24 мск на 725-м км М-12 «Восток»

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба.

Трагедия произошла 29 апреля около 00:24 мск на 725-м км М-12 «Восток» Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Обвиняемый, управляя автомобилем Kia Rio, двигался со скоростью около 120 км/ч в зоне действия знака ограничения скорости 100 км/ч.

По версии следствия, из-за сильной усталости водитель уснул за рулем и потерял контроль над автомобилем. В результате Kia Rio врезался в заднюю левую часть полуприцепа грузового тягача SITRAK, двигавшегося в попутном направлении.

От удара легковой автомобиль отбросило на разделительное ограждение, после чего он несколько раз перевернулся.

Рената Валеева