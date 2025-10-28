Россиян предупредили о штрафе за отсутствие флага на автомобильных номерах

Если номера без флага были изготовлены и выданы в 2024 году или позднее, их использование будет недопустимым

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2025-го наличие изображения флага России на регистрационных знаках со световозвращающим покрытием является обязательным. Соответствующие изменения внесены в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Об этом RT сообщил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам Позднякова, автомобильные номера без изображения флага России, выданные до 31 декабря 2024 года, можно будет продолжать использовать. Однако, если номера без флага были изготовлены и выданы в 2024 году или позднее, их использование будет недопустимым и повлечет административную ответственность по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, предусматривающую предупреждение или наложение штрафа в размере 500 рублей.

Нововведение направлено на унификацию государственных регистрационных знаков и усиление патриотического компонента.

— Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае это повод обратить на таких граждан внимание, — заявил ранее председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Рената Валеева