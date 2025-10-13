Глава СПЧ призвал МВД обратить внимание на автомобильные номера без триколора

Фадеев уверен, что «это явно не вопрос эстетики»

Фото: Максим Платонов

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в МВД с просьбой обратить внимание на участившуюся практику использования автомобилистами номерных знаков без российского триколора.



— Трудно понять, чем руководствуются владельцы таких автомобилей, но это явно не вопрос эстетики. То ли владелец автомобиля так показывает свое пренебрежение к российскому государству, отрицает светскую власть, то ли он призывает к сепаратизму или чему-то подобному. В любом случае — это повод обратить на таких граждан внимание, — заявил глава СПЧ.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Фадеев предложил ввести единый стандарт номерных знаков и предоставить автовладельцам определенный срок, например год, для приведения номерных знаков в соответствие с этим стандартом.

В ноябре 2024 года экс-глава комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн сообщал, что к концу 2024 года изображение российского флага в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным.

Рената Валеева