Конференция ЦИПР-2026 состоится в Нижнем Новгороде

Она пройдет с 19 по 24 мая

Фото: Динар Фатыхов

С 19 по 24 мая 2026 года в Нижнем Новгороде на территории Нижегородской ярмарки и молодежного центра «Высота» пройдет ключевое событие в сфере цифровой экономики России — конференция ЦИПР и фестиваль «Тех-Френдли Викенд». Основная деловая программа запланирована с 19 по 22 мая, а городской фестиваль состоится с 22 по 24 мая. Об этом сообщает ИА «Время Н».

ЦИПР традиционно соберет представителей власти и бизнеса для решения вопросов цифровой трансформации и технологического суверенитета. В фокусе внимания — импортозамещение, искусственный интеллект, кибербезопасность и подготовка кадров.

— Мы рады будем в седьмой раз принимать в Нижнем главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России! В фокусе внимания конференции — важнейшие цифровые темы: импортозамещение и технологический суверенитет, подготовка кадров для цифровой экономики, обеспечение кибербезопасности, а также искусственный интеллект. Нам есть что представить в этих сферах, Нижегородская область уверенно удерживает позиции одного из ключевых ИТ-хабов России. Наши компании не просто решают локальные задачи — они задают вектор развития всей отрасли, предлагая решения, которые находят применение по всей стране, — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, в прошлом году конференция также проходила в Нижнем Новгороде, с 21 по 14 мая.

Елизавета Пуншева