Госдума приняла законопроект о бесплатном втором образовании для участников СВО
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что на сегодняшний день было принято уже 145 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей
На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, который предоставляет участникам специальной военной операции (СВО) право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Авторами инициативы стали депутаты от всех политических фракций и сенаторы России. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы законодательной деятельности.
Законопроект вносит изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и предполагает, что участники СВО смогут повторно обучаться в колледжах или техникумах по другой специальности после получения первого среднего профессионального образования.
Он отметил, что новые меры должны способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также помогут им быстрее адаптироваться к гражданской жизни после завершения службы.
