Госдума приняла законопроект о бесплатном втором образовании для участников СВО

На пленарном заседании Госдумы в первом чтении был принят законопроект, который предоставляет участникам специальной военной операции (СВО) право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Авторами инициативы стали депутаты от всех политических фракций и сенаторы России. Соответствующий документ опубликовали на сайте системы законодательной деятельности.

Законопроект вносит изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и предполагает, что участники СВО смогут повторно обучаться в колледжах или техникумах по другой специальности после получения первого среднего профессионального образования.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что на сегодняшний день было принято уже 145 законов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Он отметил, что новые меры должны способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также помогут им быстрее адаптироваться к гражданской жизни после завершения службы.



