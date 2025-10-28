В Казани открыли бюст казахского поэта Абая Кунанбаева в сквере на улице Назарбаева

К открытию бюста в сквере также были проведены работы по благоустройству: обновлены пешеходные дорожки, установлено новое освещение и скамейки

В Казани, в сквере на улице Назарбаева, установили бюст казахского поэта и общественного деятеля Абая Кунанбаева. Скульптура, выполненная из бронзы, достигает в высоту 3,5 метра и является подарком администрации города Семей жителям республики в знак дружбы между народами Казахстана и Татарстана, сообщили в мэрии города.

Бронзовый бюст создан семейским скульптором Нурболом Калиевым. Скульптура Абая Кунанбаева символизирует общность культур и крепкие дружеские связи между двумя республиками.

К открытию бюста в сквере также были проведены работы по благоустройству: обновлены пешеходные дорожки, установлено новое освещение и скамейки, а также проведено озеленение территории.

Бюст Абая Кунанбаева не первый подарок от казахского народа татарстанцам. В 2018 году в этом же сквере на улице Назарбаева была установлена скульптура плодородия и гостеприимства «Тайказан» с надписью на казахском языке: «Процветай, Казань! От Восточно-Казахстанской области».



Анастасия Фартыгина