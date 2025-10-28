В Крыму задержали завербованного Киевом 19-летнего диверсанта

Гражданин России был завербован противником через мессенджер Telegram, с целью совершения убийства полицейского

Фото: Максим Платонов

ФСБ России предотвратила террористический акт в Крыму. Задержан 19-летний житель Симферополя, который, по данным ведомства, был завербован украинскими спецслужбами и планировал взорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ЦОС, гражданин России был завербован противником через мессенджер Telegram. С целью совершения убийства полицейского фигурант арендовал квартиру напротив дома его проживания, откуда организовал наблюдение, используя видеокамеру для выявления автомобиля жертвы.

Через заранее оборудованный схрон задержанный получил компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ). В ходе обыска у него было обнаружено готовое к применению СВУ осколочного действия с массой взрывчатого вещества более 400 грамм.

Это устройство, по замыслу злоумышленника, должно было быть заложено под личный автомобиль сотрудника полиции. После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в Европу.

Задержанный дал признательные показания. В его отношении Следственным отделом УФСБ по Крыму и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и частью 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса.

Анастасия Фартыгина