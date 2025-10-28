Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Беременные в России будут проходить обязательное тестирование для выявления аномалий плода

09:56, 28.10.2025

Частью нового клинического руководства, которое также будет включать обязательное психологическое консультирование для беременных

Беременные в России будут проходить обязательное тестирование для выявления аномалий плода
Фото: freestocks на Unsplash

Минздрав России планирует ввести обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных женщин. Эта мера предусмотрена проектом нового порядка ведения беременности и направлена на раннее выявление хромосомных аномалий у плода.

Как сообщили «Ъ» в ведомстве, НИПТ позволяет проводить скрининг на генетические нарушения, такие как синдром Дауна, Патау и Эдвардса, по анализу крови матери, избегая при этом инвазивных процедур, несущих риски для плода.

— Тест безопасен, информативен и давно используется в ведущих странах мира. Его внедрение в стандарт наблюдения — большой шаг к развитию современной пренатальной диагностики, — заявила репродуктолог Виктория Шустова.

Реальное время / realnoevremya.ru

НИПТ станет частью нового клинического руководства, которое также будет включать обязательное психологическое консультирование для беременных и четкие сроки постановки на учет. Эксперты в целом одобряют предлагаемые нововведения, однако отмечают, что их реализация может столкнуться с определенными сложностями, особенно в регионах.

Напомним, что в России создадут единый регистр беременных с 2026 года. Новый регистр будет включать информацию о всех беременных женщинах, исходах их беременности и состоянии здоровья новорожденных детей.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьМедицина

Новости партнеров

Читайте также