Беременные в России будут проходить обязательное тестирование для выявления аномалий плода

Частью нового клинического руководства, которое также будет включать обязательное психологическое консультирование для беременных

Минздрав России планирует ввести обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных женщин. Эта мера предусмотрена проектом нового порядка ведения беременности и направлена на раннее выявление хромосомных аномалий у плода.

Как сообщили «Ъ» в ведомстве, НИПТ позволяет проводить скрининг на генетические нарушения, такие как синдром Дауна, Патау и Эдвардса, по анализу крови матери, избегая при этом инвазивных процедур, несущих риски для плода.

— Тест безопасен, информативен и давно используется в ведущих странах мира. Его внедрение в стандарт наблюдения — большой шаг к развитию современной пренатальной диагностики, — заявила репродуктолог Виктория Шустова.

НИПТ станет частью нового клинического руководства, которое также будет включать обязательное психологическое консультирование для беременных и четкие сроки постановки на учет. Эксперты в целом одобряют предлагаемые нововведения, однако отмечают, что их реализация может столкнуться с определенными сложностями, особенно в регионах.

Напомним, что в России создадут единый регистр беременных с 2026 года. Новый регистр будет включать информацию о всех беременных женщинах, исходах их беременности и состоянии здоровья новорожденных детей.

Анастасия Фартыгина