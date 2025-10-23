В России создадут единый регистр беременных с 2026 года
Создание регистра направлено на улучшение мониторинга демографической ситуации
С 1 марта 2026 года в стране начнет функционировать единый федеральный регистр, содержащий данные о беременных женщинах. Об этом сообщает РИА «Новости». Об инициативе заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
Новый регистр будет включать информацию о всех беременных женщинах, исходах их беременности и состоянии здоровья новорожденных детей.
Создание регистра направлено на улучшение мониторинга ситуации в сфере репродуктивного здоровья и демографической политики.
Напомним, что депутаты предложили новую социальную поддержку для будущих мам.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».