В России создадут единый регистр беременных с 2026 года

Создание регистра направлено на улучшение мониторинга демографической ситуации

С 1 марта 2026 года в стране начнет функционировать единый федеральный регистр, содержащий данные о беременных женщинах. Об этом сообщает РИА «Новости». Об инициативе заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Новый регистр будет включать информацию о всех беременных женщинах, исходах их беременности и состоянии здоровья новорожденных детей.

Создание регистра направлено на улучшение мониторинга ситуации в сфере репродуктивного здоровья и демографической политики.

