Набиуллина: цикл снижения ключевой ставки продлится

Цикл снижения ключевой ставки Банка России, согласно прогнозу регулятора, захватит весь следующий год. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год, — сообщила Набиуллина.

Напомним, что Банк России (ЦБ) опубликовал ключевой стратегический документ — «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026—2028 годы», в котором изложены цели, принципы и сценарии развития экономики на ближайшие три года.

В документе регулятор разъясняет цели и принципы реализации денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики. Отмечается, что итоговый документ учитывает решение по ключевой ставке, принятое Банком России 24 октября.



Анастасия Фартыгина