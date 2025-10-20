Доходы федерального бюджета на 2025—2027 годы снизили до 36,5 трлн рублей

Комитет Госдумы по бюджету и налогам вынес рекомендацию о принятии во втором чтении поправок в федеральный бюджет на 2025—2027 годы. Заседание по рассмотрению документа состоится 21 октября, сообщает ТАСС.



Основные параметры бюджета на 2025 год предусматривают доходы в размере 36,5 трлн рублей, что составляет 16,8% ВВП и на 1,9 трлн рублей меньше первоначальных планов. При этом расходы бюджета остаются на уровне 42,3 трлн рублей (19,5% ВВП).

Прогнозируемый дефицит федерального бюджета составит 5,7 трлн рублей, что составляет 2,6% ВВП. В документе также отражены изменения макроэкономических показателей: прогноз ВВП снижен до 217,29 трлн рублей, а ожидаемый уровень инфляции составит 6,8%.

Нефтегазовые доходы ожидаются в объеме 8,7 трлн рублей, что превышает запланированные показатели на 336,48 млрд рублей. В то же время ненефтегазовые доходы составят 27,91 трлн рублей, что на 2,28 трлн рублей меньше прогноза. Причина снижения ненефтегазовых доходов связана с замедлением поступления налоговых платежей, включая НДС, налог на прибыль, НДФЛ, таможенные пошлины, акцизы и утилизационный сбор.

